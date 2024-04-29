Әтисе. Нәрсә әтисе? Интернет заманы бит, социаль челтәрдә эзләп тапты ул аны. Озаклап аның фотоларын карады, аптырады һәм күңелендә ачу хисе арта гына барды.
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Әтисе. Нәрсә әтисе? Интернет заманы бит, социаль челтәрдә эзләп тапты ул аны. Озаклап аның фотоларын карады, аптырады һәм күңелендә ачу хисе арта гына барды.