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Әтисе... Нәрсә әтисе? Интернет заманы бит, социаль челтәрдә эзләп тапты ул аны

Әтисе. Нәрсә әтисе? Интернет заманы бит, социаль челтәрдә эзләп тапты ул аны. Озаклап аның фотоларын карады, аптырады һәм күңелендә ачу хисе арта гына барды.

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