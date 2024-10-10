НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Гончаренко о задаче «Пари НН»: «Сделать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Нужно стараться побеждать и чтобы футболисты развивались» 

После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место. – Что для вас переход в «Пари НН»? Это возвращение в Мир РПЛ, возможность бороться с командой за более высокие места? – Все вместе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх