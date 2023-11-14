Действующий под позывным «Жук» офицер группы артиллеристов «Каскада» Вооружённых сил Российской Федерации указал на тот факт, что нацисты Киева стали менее активно действовать на Южнодонецком участки линии боевого соприкосновения у населённого пункта Урожайное.