Действующий под позывным «Жук» офицер группы артиллеристов «Каскада» Вооружённых сил Российской Федерации указал на тот факт, что нацисты Киева стали менее активно действовать на Южнодонецком участки линии боевого соприкосновения у населённого пункта Урожайное.
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