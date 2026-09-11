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Шутки про бронежилет и "средненькая" явка. Антон Пинский открыл новый ресторан на фоне призыва к его бойкоту из-за драки с гастрокритиком

Шутки про бронежилет и "средненькая" явка. Антон Пинский открыл новый ресторан на фоне призыва к его бойкоту из-за драки с гастрокритиком

Антон Пинский открыл в Москве свой новый ресторан — на фоне призыва к бойкоту его заведений из-за драки с гастрокритиком Ильёй Трапезником.

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