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SPLETNIK

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Ольга Карпуть, вышедший из тюрьмы Ариан Романовский и Марк Эйдельштейн и Лиза Барашик посетили вечеринку "в стиле Лас-Вегаса"

Ольга Карпуть, вышедший из тюрьмы Ариан Романовский и Марк Эйдельштейн и Лиза Барашик посетили вечеринку "в стиле Лас-Вегаса"

На днях в ресторане "Яръ" в гостинице "Советская" прошла громкая вечеринка в декорациях Лас-Вегаса и с дресс-кодом The Last Showgirl.

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