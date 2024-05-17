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Задоров в 5-м матче серии с «Эдмонтоном»: 2 броска, 5 хитов и «+1» за 20:07

«Ванкувер» обыграл «Ойлерс» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 3-2).  В активе россиянина 8 (4+4) очков в 11 матчах в текущем плей-офф при полезности «+4» и среднем времени на льду 20:15.

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