Администрация Нового Уренгоя объяснила позднюю высадку деревьев в парке

Жительница Нового Уренгоя в соцсетях возмутилась поздней высадкой деревьев в парке «Дружба». Администрация и другие северяне заверили горожанку, что сроки посадки нормальные и саженцам не грозит гибель от холодов.
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