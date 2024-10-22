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Царьград

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На новом кладбище под Ростовом за пять лет работы практически закончились места

На новом кладбище под Ростовом за пять лет работы практически закончились места

При этом вторую очередь погоста строить так и не начали.Кладбище "Ростовское", находящееся в Мясниковском районе и являющееся сейчас единственным разрешённым и законным местом для захоронения усопших, к настоящему моменту заполнено на 98%.

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