Портрет фаворита Анны Леопольдовны временно покинул Павловский дворец

Его представят на выставке в Михайловском замке Портрет графа Линара, фаворита Анны Леопольдовны, временно покидает Павловский дворец – картина отправляется в Михайловский замок, где займет место на выставке Русского музея «Империя после Петра.
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