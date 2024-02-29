Бонус для пострадавших: калекам ВСУ дали поплавать с порнозвездой Евгения КомароваНа фоне отсутствия активной поддержки со стороны Конгресса США западные спонсоры Киева ищут необычные способы мотивации украинских военных.
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