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Пронедра

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Бонус для пострадавших: калекам ВСУ дали поплавать с порнозвездой

Бонус для пострадавших: калекам ВСУ дали поплавать с порнозвездой

Бонус для пострадавших: калекам ВСУ дали поплавать с порнозвездой Евгения КомароваНа фоне отсутствия активной поддержки со стороны Конгресса США западные спонсоры Киева ищут необычные способы мотивации украинских военных.

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