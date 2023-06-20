Экс-советник Федуна Камоцци заявил, что приговор Промесу отрицательно повлияет на имидж "Спартака"

Франко Камоцци, бывший помощник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, назвал серьезной проблемой решение суда Амстердама приговорить футболиста красно-белых Квинси Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.