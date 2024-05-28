Турецкие банки пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей в июне

Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику, сообщил «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.
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