«Мне грустно, что молодежь уезжает из деревень», — Виктория Боня осудила подростков за утерянные традиции

Известная телеведущая Виктория Боня вчера днем вышла в прямой эфир на своей странице в инстаграме. Почти всю онлайн-трансляцию модель возмущалась тому факту, что новое поколение молодежи активно уезжает из деревень и поселков.
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