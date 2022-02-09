Popcaketv

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«Мне грустно, что молодежь уезжает из деревень», — Виктория Боня осудила подростков за утерянные традиции

«Мне грустно, что молодежь уезжает из деревень», — Виктория Боня осудила подростков за утерянные традиции

Известная телеведущая Виктория Боня вчера днем вышла в прямой эфир на своей странице в инстаграме. Почти всю онлайн-трансляцию модель возмущалась тому факту, что новое поколение молодежи активно уезжает из деревень и поселков.

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