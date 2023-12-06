Штрафы для тех, кто не пускает в квартиру газовщиков, предложили увеличить

Виталий Рудзит Дом построен в 1957 году. Ни разу за это время,по сей день, не чистили вытяжку....

Константин Самарин При таком наличии аферистов, втюхивающих гражданам всякие "приборы контроля" по цене автомобиля, и мошенников, вынюхивающих, чем можно поживиться в квартире, пускать в дом ЛЮБЫХ проверяющих просто опасно. Тем-более, любое удостоверение сейчас сделать проще простого. Да и как должно выглядеть оригинальное люди часто не знают.