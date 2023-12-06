За 9 месяцев этого года в России произошло 28 аварий с бытовым газом. Зачастую это — результат неисправного оборудования.
Штрафы для тех, кто не пускает в квартиру газовщиков, предложили увеличить
Комментарии
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Виталий Рудзит
Дом построен в 1957 году. Ни разу за это время,по сей день, не чистили вытяжку....
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6 час.
Константин Самарин
При таком наличии аферистов, втюхивающих гражданам всякие "приборы контроля" по цене автомобиля, и мошенников, вынюхивающих, чем можно поживиться в квартире, пускать в дом ЛЮБЫХ проверяющих просто опасно. Тем-более, любое удостоверение сейчас сделать проще простого. Да и как должно выглядеть оригинальное люди часто не знают.
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Сейчас "газовиков"больше чем жителей дома! И каждый норовит обмануть!!!! Сначала обезопасте жителей от таких "газовиков", а уж потом возможно впустят!!!
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33 мин.
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