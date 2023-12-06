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Штрафы для тех, кто не пускает в квартиру газовщиков, предложили увеличить

Штрафы для тех, кто не пускает в квартиру газовщиков, предложили увеличить

За 9 месяцев этого года в России произошло 28 аварий с бытовым газом. Зачастую это — результат неисправного оборудования.

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Комментарии
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Виталий Рудзит
Дом построен в 1957 году. Ни разу за это время,по сей день, не чистили вытяжку....
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6 час.
Константин Самарин
При таком наличии аферистов, втюхивающих гражданам всякие &quot;приборы контроля&quot; по цене автомобиля, и мошенников, вынюхивающих, чем можно поживиться в квартире, пускать в дом ЛЮБЫХ проверяющих просто опасно. Тем-более, любое удостоверение сейчас сделать проще простого. Да и как должно выглядеть оригинальное люди часто не знают.
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Сейчас &quot;газовиков&quot;больше чем жителей дома! И каждый норовит обмануть!!!! Сначала обезопасте жителей от таких &quot;газовиков&quot;, а уж потом возможно впустят!!!
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33 мин.

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