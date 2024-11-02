“Мы не дадим вам работать”: в Ленобласти толпа мигрантов избила русских строителей

ОЛЕГ ОЛЕГ

Если бы русские люди в России сейчас поступили с мигрантами также , как поступили их соотечественники по отношению к русским более тридцати лет назад ( полный геноцид , т е насилие , избиение и убийства ) , то мигрантов в России давно бы уже никого не осталось . Это было бы жестоко , но справедливо