Театр абсурда
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Театр абсурда

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“Мы не дадим вам работать”: в Ленобласти толпа мигрантов избила русских строителей

“Мы не дадим вам работать”: в Ленобласти толпа мигрантов избила русских строителей

В Ленобласти толпа мигрантов набросилась на четверых русских строителей, только приехавших на объект.

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Комментарии
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radiofree
Только и слышишь,что надо,надо,надо,а где действия по выдворению кишлачников?
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7 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Если бы русские люди в России сейчас поступили с мигрантами также , как поступили их соотечественники по отношению к русским более тридцати лет назад  ( полный геноцид , т е насилие , избиение и убийства  ) , то мигрантов в России  давно бы уже никого не осталось . Это было бы жестоко , но  справедливо
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6 час.
Сергей Киселев
Согласен!
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5 час.

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