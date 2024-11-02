В Ленобласти толпа мигрантов набросилась на четверых русских строителей, только приехавших на объект.
“Мы не дадим вам работать”: в Ленобласти толпа мигрантов избила русских строителей
Комментарии
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radiofree
Только и слышишь,что надо,надо,надо,а где действия по выдворению кишлачников?
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7 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Если бы русские люди в России сейчас поступили с мигрантами также , как поступили их соотечественники по отношению к русским более тридцати лет назад ( полный геноцид , т е насилие , избиение и убийства ) , то мигрантов в России давно бы уже никого не осталось . Это было бы жестоко , но справедливо
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6 час.
Сергей Киселев
Согласен!
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5 час.
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