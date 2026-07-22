Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

Украинская шпионка решила отдохнуть в Алуште и оказалась за решёткой

Украинская шпионка решила отдохнуть в Алуште и оказалась за решёткой

К 13 годам лишения свободы осуждена жительница Луганска за совершение государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК В мае 2025 года женщина была завербована сотрудниками СБУ при пересечении украинской границы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии