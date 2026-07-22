Украинская шпионка решила отдохнуть в Алуште и оказалась за решёткой

К 13 годам лишения свободы осуждена жительница Луганска за совершение государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК В мае 2025 года женщина была завербована сотрудниками СБУ при пересечении украинской границы.
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