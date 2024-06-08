Изменения будут действовать в будние дни и ночами.В связи с работами по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом, а также на станции Раменское и в дальнем пригороде, с 10 по 28 июня изменится расписание на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3.