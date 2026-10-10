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This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through October 10)

This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through October 10)

Artificial Intelligence ‘Breathtaking,’ ‘Devastating’: Mathematics Reels After New OpenAI ReleaseSiobhan Roberts | The New York Times ($) “Talking to mathematicians after the release, it is clear that it is a highly conflicting environment, motivating a wild range of reactions.

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