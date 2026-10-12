Вот такие у нас в Донецке виртуозы парковки которые трактуют знак разрешена парковка паралельно бордюру в буквальном смысле - ставят свои болевары вторым рядом паралельно уже запарковавшейся машине, чем создают помеху проезду общественного транспорта и не только!!! Донецкая группа новостей.