Хорватия с бронзой ЧМ-2022, Дрейк и Жиньяк за Аргентину в финале, Россия забросила 6 шайб Казахстану, победы Большунова и Непряевой в лыжах и другие новости

1. Прекрасная Хорватия вновь завершает ЧМ с медалями – обыграв в матче за 3-е место Марокко, Модрич и его команда завоевали бронзу.
Популярные статьи
- Аргентина в финале ЧМ-2022, 800-й гол Овечкина, санкции против спортсменов РФ от Украины, Роналду не уйдет из сборной и другие новости утра
- Загитова – лучшая телеведущая, легенды желают Месси выиграть ЧМ, в США – за участие россиян на ОИ-2024, новый гендиректор Sports.ru и другие новости
- Франция в финале ЧМ-2022, Большунов и Щербакова стали спортсменами года в России, Роналду тренируется на базе «Реала», «Зенит» выкупил Алипа и другие новости утра
Свежие комментарии