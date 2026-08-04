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Газета.ру

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Автостат назвал самый автомобильный регион России

Автостат назвал самый автомобильный регион России

Аналитики "Автостат-Инфо" составили рейтинг регионов по количеству легковых автомобилей на душу населения и выяснили, что первое место заняла Калининградская область с показателем 450 машин на тысячу человек.

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