Автостат назвал самый автомобильный регион России

Аналитики "Автостат-Инфо" составили рейтинг регионов по количеству легковых автомобилей на душу населения и выяснили, что первое место заняла Калининградская область с показателем 450 машин на тысячу человек.
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