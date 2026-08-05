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ТАСС

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Собянин: миллионы москвичей отправляют гуманитарную помощь для бойцов СВО

Собянин: миллионы москвичей отправляют гуманитарную помощь для бойцов СВО

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Миллионы жителей Москвы направляют гуманитарную помощь участникам СВО, заявил мэр столицы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире "Вестей".

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