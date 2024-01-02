Глава ФХР Третьяк об Овечкине в политике: это очень тяжелая работа

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился размышлениями на тему, стоит ли российскому нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину начинать политическую карьеру после завершения спортивной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии