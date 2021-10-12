97 женщин заняли места в парламенте Ирака

97 мест из имеющихся 329 получили в новом парламенте Ирака женщины, сообщает 12 октября INA. По словам главы департамента по расширению прав и возможностей женщин секретариата Юсра Карим Мосхен заявила, что всего в парламенте по итогам выборов число занятых женщинами кресел «на 14 больше квоты».