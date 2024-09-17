БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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IX Восточный экономический форум: Россия и Азия на пути к новому экономическому порядку

IX Восточный экономический форум: Россия и Азия на пути к новому экономическому порядку

IX Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходил с 3 по 6 сентября 2024 года на кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, стал значимым событием для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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