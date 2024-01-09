В США требуют отставки главы Пентагона

Президент США Джо Байден не намерен увольнять министра обороны Ллойда Остина за то, что он не сообщил вовремя о своей госпитализации, заявил в понедельник Белый дом, однако республиканцы, в том числе Дональд Трамп, потребовали отставки главы Пентагона.