В США требуют отставки главы Пентагона

Президент США Джо Байден не намерен увольнять министра обороны Ллойда Остина за то, что он не сообщил вовремя о своей госпитализации, заявил в понедельник Белый дом, однако республиканцы, в том числе Дональд Трамп, потребовали отставки главы Пентагона.
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