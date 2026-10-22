Вопросы безопасности на автодорогах и перспективы прохождения предстоящего зимнего сезона обсуждены во время рабочей встречи директора петрозаводского филиала ФКУ «Северо-Запад» Дмитрия Джоса, начальника УГИБДД МВД России по Карелии Дмитрия Баранова и руководителей подрядных организаций дорожников.