Тайна «Горящей реки»: как река Шанай-Тимпишка кипит в самом сердце Амазонии

В сердце Амазонии находится река Шанай-Тимпишка, где температура достигает 100°C. Эта "Горящая река" угрожает флоре и фауне, и служит важным объектом для изучения влияния глобального потепления на экосистему.
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