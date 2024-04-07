Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 7 апреля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
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