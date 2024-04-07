Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Демидов
    В Новосибирске, почти все водители общественного транспорта, а так же вся сфера общепита, занята гастарбайтерами. А, ...Якутия «указала м...
  • Юрий Селиванов
    Я отлично знаю об этом прескверном факте но со своей стороны, не беру на работу немтырей, а также требую документ о н...Полиция аннулируе...
  • Марат Губайдуллин
    По попе шлепнут? Или за щечку потреплют? Аяяй, нельзя так омеригу подставлять, тоньше работайте..Кирби: США хотят ...

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 7 апреля 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 7 апреля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх