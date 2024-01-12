Под Пензой задержали россиянина за передачу Польше данных о режимном объекте

ИП Игорь Петров Сталина на них нет...

фарид сабиров Кому пиздолякам совсем умом тронулся , этим только дерьма ведрами и то за бешеные деньги. После бандеровцев и приЕбалтов эти третьи на мордобой в очередь сукины дети