Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Под Пензой задержали россиянина за передачу Польше данных о режимном объекте

Под Пензой задержали россиянина за передачу Польше данных о режимном объекте

В Пензенской области сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия по обвинению в передаче данных о гособоронзаказах спецслужбам Польши.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Сталина на них нет...
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18 час.
фарид сабиров
Кому пиздолякам совсем умом тронулся , этим только дерьма ведрами  и то за  бешеные деньги. После бандеровцев и приЕбалтов эти третьи на мордобой в очередь сукины дети
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17 час.
Алина Белова
Ах ты  тварь  вонючая.  Чего  тебе  не  хватало ?  Польши  ?   Родины  у  тебя  нет ?   Пожизненный  срок, чтоб  Родиной  ему  стала  казарма  с  надзирателями.  Жертва  пьяной  акушерки.  ( извините  меня, возмущению  нет предела  )
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17 час.

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