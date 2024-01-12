В Пензенской области сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия по обвинению в передаче данных о гособоронзаказах спецслужбам Польши.
Под Пензой задержали россиянина за передачу Польше данных о режимном объекте
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Сталина на них нет...
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18 час.
фарид сабиров
Кому пиздолякам совсем умом тронулся , этим только дерьма ведрами и то за бешеные деньги. После бандеровцев и приЕбалтов эти третьи на мордобой в очередь сукины дети
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17 час.
Алина Белова
Ах ты тварь вонючая. Чего тебе не хватало ? Польши ? Родины у тебя нет ? Пожизненный срок, чтоб Родиной ему стала казарма с надзирателями. Жертва пьяной акушерки. ( извините меня, возмущению нет предела )
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17 час.
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