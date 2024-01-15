Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В марте в Россию занесут таран из Литвы. США расписали сценарий выборов президента РФ

В марте в Россию занесут таран из Литвы. США расписали сценарий выборов президента РФ

  И это далеко не рядовая информация, которую можно было бы прочитать и потом забыть. Дело в том, что американцы решительно настроены внести сумятицу во время президентских выборов.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Самое правильное накануне выборов как минимум за 2 недели вырубить интернет, тогда всем недругам России будет сложно управлять агентурой, леволибералами и жополизами.
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8 час.
Людмила Фирстова
Сергей, это невозможно, тогда будет полный коллапс в государстве... Ведь интернет не только соцсети, а и связь для государственных учреждений, банков....
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6 час.
Аркадий Шацкий
Для Казахстана по разным программам &quot;Болашак&quot;, DAAD, и другим, тоже подготовили много специалистов, всем открытая дорога на руководящие должности, так как отправляли блатных. Но видно готовили их никак, ни на что не способные специалисты, которые только вредят чисто по своей безграмотности и на организованную борьбу с режимом вряд ли способные.
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3 час.

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