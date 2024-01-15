В марте в Россию занесут таран из Литвы. США расписали сценарий выборов президента РФ

Сергей, это невозможно, тогда будет полный коллапс в государстве... Ведь интернет не только соцсети, а и связь для государственных учреждений, банков....

Аркадий Шацкий

Для Казахстана по разным программам "Болашак", DAAD, и другим, тоже подготовили много специалистов, всем открытая дорога на руководящие должности, так как отправляли блатных. Но видно готовили их никак, ни на что не способные специалисты, которые только вредят чисто по своей безграмотности и на организованную борьбу с режимом вряд ли способные.