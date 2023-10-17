Маск поставил восклицательный знак в сети X на мнение о помощи США Украине

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X чрезвычайно кратко отреагировал на заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Америка может одновременно оказывать помощь участникам двух вооруженных конфликтов.