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Маск поставил восклицательный знак в сети X на мнение о помощи США Украине

Маск поставил восклицательный знак в сети X на мнение о помощи США Украине

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X чрезвычайно кратко отреагировал на заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Америка может одновременно оказывать помощь участникам двух вооруженных конфликтов.

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