Спецоперация России на Украине может спровоцировать голод в мире - экспертное

Мир ожидает голод без пшеницы из России. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Издание отмечает, что за последние недели цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля.
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