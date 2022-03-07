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Спецоперация России на Украине может спровоцировать голод в мире - экспертное

Спецоперация России на Украине может спровоцировать голод в мире - экспертное

Мир ожидает голод без пшеницы из России. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Издание отмечает, что за последние недели цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля.

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