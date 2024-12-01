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Умерла женщина, которую месяца назад сбил водитель BMW в Волгограде

Умерла женщина, которую месяца назад сбил водитель BMW в Волгограде

В НИИ Склифосовского скончалась жительница Волгограда Екатерина Буравлева, которую месяц назад сбил пенсионер на BMW.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А пьяный или обкуренный-там все равно пенсионер, или пионер- мозги то отключены! Вопрос- а почему так много и часто это происходит? Первое-это в целом деградация общества, развал моральных устоев, коррупция, воровство, принцип по жизни &amp;quot;Деньги решают все!&amp;quot;-вот это и есть главные &amp;quot;достижения&amp;quot; существующей системы! А нарушение законов за рулем-это всего лишь отображение того, что выше изложено в комменте! &amp;quot;Нельзя рубить сук, на котором сидишь- эта истина устоев жизни&amp;quot;- видимо неизвестна была( или нежелательна) создателям этой системы &amp;quot;жизни&amp;quot;! Но при этом сами &amp;quot;создатели&amp;quot; забыли главное правило в жизни-&amp;quot;Что посеешь- то и пожнёшь!&amp;quot; Пришло время &amp;quot;жатвы&amp;quot; , как видно из всего происходящего в мире и стране! За все надо платить, но увы, не деньгами, а перед богом!
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