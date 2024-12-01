Умерла женщина, которую месяца назад сбил водитель BMW в Волгограде

АЖ

Александр Жигилий

А пьяный или обкуренный-там все равно пенсионер, или пионер- мозги то отключены! Вопрос- а почему так много и часто это происходит? Первое-это в целом деградация общества, развал моральных устоев, коррупция, воровство, принцип по жизни &quot;Деньги решают все!&quot;-вот это и есть главные &quot;достижения&quot; существующей системы! А нарушение законов за рулем-это всего лишь отображение того, что выше изложено в комменте! &quot;Нельзя рубить сук, на котором сидишь- эта истина устоев жизни&quot;- видимо неизвестна была( или нежелательна) создателям этой системы &quot;жизни&quot;! Но при этом сами &quot;создатели&quot; забыли главное правило в жизни-&quot;Что посеешь- то и пожнёшь!&quot; Пришло время &quot;жатвы&quot; , как видно из всего происходящего в мире и стране! За все надо платить, но увы, не деньгами, а перед богом!