Самое смешное из советских номеров «Крокодила» на День святого Валентина в 1980-е годы

В СССР любить полагалось только партию и жену. Народ послушно кивал, а сам любил колбасу, поспать — и юмор! «Крокодил», № 4, 1983 год, фото: соцсетиИ хотели бы соврать, что в СССР народ отмечал День святого Валентина подпольно — тайком от парткома вырезал кумачовые сердечки, клеил валентинки и Валентинок, под видом очередей выходил на парады любви, — но вы же, читатель, нас распнете.