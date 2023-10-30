Мирослава Бердник: В Киеве появится ещё одна улица в честь нацистского коллаборанта

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: В Киеве депутаты хотят переименовать улицу Владимира Сабодана в честь нацистского коллаборанта, племянника Петлюры, апатрида митрополита УАПЦ и создателя УПЦ КП, соучастника уничтожения более 20 тысяч евреев Ровно Мстислава Скрипника.