Евросоюз намерен полностью порвать связи с РФ в топливной сфере – Politico AlexCoderЕвросоюз намерен полностью порвать связи с РФ в топливной сфере – Politico AlexCoder Пути назад не будет Европейский союз готовит план по полному разрыву энергетических отношений с нашей страной.
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