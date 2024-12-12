Евросоюз намерен полностью порвать связи с РФ в топливной сфере – Politico AlexCoderЕвросоюз намерен полностью порвать связи с РФ в топливной сфере – Politico AlexCoder Пути назад не будет Европейский союз готовит план по полному разрыву энергетических отношений с нашей страной.