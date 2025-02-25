Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии

БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Итоги состоявшихся в Германии выборов показали желание граждан увидеть перемены, в том числе в плане нормализации отношений с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
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