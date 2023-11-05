Оскорбил Россию - поедешь домой. Госдума взялась за мигрантов

Михаил Гаврилов

ДАВНО БЫ ПОРА, ДА И ЕЩЁ ШТРАФ С ДИАСПОРЫ БРАТЬ, К КОТОРОЙ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРУШИТЕЛЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ДОХОДА, ЧТОБ ОНИ СЛЕДИЛИ ЗА СВОИМИ ЗЕМЛЯКАМИ... ТО-ЕСТЬ ПЕРЕЕЗД В РФ ТОЛЬКО С ОДОБРЕНИЯ ДИАСПОРЫ, ЧТОБ ОНА НЕСЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСТУПКИ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ И ФИЛЬТРОВАЛА ИХ.