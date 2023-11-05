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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Оскорбил Россию - поедешь домой. Госдума взялась за мигрантов

Оскорбил Россию - поедешь домой. Госдума взялась за мигрантов

Государственная Дума вносит изменение в закон о получении гражданства и его лишении. Отныне стать обладателем российского паспорта путём заключения фиктивного брака станет гораздо сложнее.

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Комментарии
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Сергей Гаврилов
Новость хорошая, нет слов. Когда только этот законопроект станет законом?
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2 д.
Евгений Сорокин
Свежо предание, да верится с трудом...
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1 д.
Михаил Гаврилов
ДАВНО БЫ ПОРА, ДА И ЕЩЁ ШТРАФ С ДИАСПОРЫ БРАТЬ, К КОТОРОЙ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРУШИТЕЛЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ДОХОДА, ЧТОБ ОНИ СЛЕДИЛИ ЗА СВОИМИ ЗЕМЛЯКАМИ... ТО-ЕСТЬ ПЕРЕЕЗД В РФ ТОЛЬКО С ОДОБРЕНИЯ ДИАСПОРЫ, ЧТОБ ОНА НЕСЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСТУПКИ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ И ФИЛЬТРОВАЛА ИХ.
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1 д.

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