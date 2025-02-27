Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 марта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступят в силу в РФ с 1 марта 2025 года, например, теперь в России будет действовать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.
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