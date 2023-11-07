Миллионы пенсионеров получат новую пенсию в 2024 году - сумма крупно взлетит

Миллионов пенсионеров порадовали новой пенсией в следующем году. В 2024 году сумма будет выше прежней, однако получить новые денежные средства смогут только определенная категория пожилых граждан, передает ТАСС (18+).
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