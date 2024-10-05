В Салехарде ремонт лицея рискует завершиться позже срока. Фото

Капитальный ремонт здания лицея в Салехарде (ЯНАО) может быть перенесен на более поздний срок. Власти города в соцсети заявили, что причина этого в том, что поставщик стальных утепленных панелей для обшивки здания изготавливал их три месяца.
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