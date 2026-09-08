В Великобритании мужчина в костюме клоуна пытался взломать дверь бывшей партнерши с топором

В Великобритании 47-летний мужчина был осужден за попытку взлома двери дома своей бывшей партнерши, при этом он был одет в костюм клоуна и имел при себе топор.
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