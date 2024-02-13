Прилепин прокомментировал слухи о том, что он временно не высказывается на горячие темы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 февраля, ФедералПресс. Писатель Захар Прилепин высказался по поводу информации в одном из телеграм-каналов, что якобы он взял паузу в комментировании таких актуальных тем, как мигранты и страны ближнего зарубежья.