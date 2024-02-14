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Nature Ageing: сбои в регуляции особых белков в плазме крови связаны с деменцией

Nature Ageing: сбои в регуляции особых белков в плазме крови связаны с деменцией

Ученые из университета Фудань в Шанхае и университета Уорика в Великобритании разработали новый способ ранней диагностики деменции, основанный на отслеживании сбоев в регуляции особых белков в плазме крови.

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