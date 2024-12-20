«Обиделась на 6-летнего сына: мы с моими родителями для него – всё, но стоит возникнуть на горизонте папаше, ребенок бежит к нему!» – жалуется Кристина— С папой своего сына я развелась, когда ребенку было два, получается, четыре года назад, – рассказывает Кристина.