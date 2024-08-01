Арестованный генерал Булгаков "сливает подельников": По делу о хищении в Минобороны задержан глава "Военторга". Брали жёстко

ФОТО: Коллаж Царьграда Вчера 45K прочитали Стало известно о громком задержании главы "Военторга" по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.
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