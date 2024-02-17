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Переулками Москвы. По Миусам и Новой Слободе к Булгакову – из жизни старых подворотен

Переулками Москвы. По Миусам и Новой Слободе к Булгакову – из жизни старых подворотен

Столичные штучкиНа Маяковку и Большую Садовую, где в доме номер 10, бывшем 302-бис находится «нехорошая» квартира № 50, откуда-нибудь с Новослободской или Миусской площади несложно добраться и общественным транспортом.

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