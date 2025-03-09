Илья Левитов: «Ниманн – активный, веселый, остроумный, живой, нормально идет на контакт. Произвел хорошее впечатление»

Американский шахматист Ниманн участвовал в турнире «Аэрофлот Опен», где занял восьмое место. Также он сыграл с Даниилом Дубовым отдельный блиц-матч, организатором которого стал бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов.