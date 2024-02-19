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Ирина Дубцова рассказала о болезни, вызванной расставанием

Ирина Дубцова рассказала о болезни, вызванной расставанием

Ирина Дубцова призналась, что из-за недавней болезни могла погибнуть Анализы, которые ей тогда сделали, были «за гранью», а назначенное лечение имело множество побочных эффектов, но певице удалось справиться со своим состоянием.

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